الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 17-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية الآن ليختبر المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبّع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 1346.70 لتأكيد الاندفاع نحو 1365.25 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستوى 1326.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1330.00 والمقاومة 1360.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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