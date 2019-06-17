شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع للمرة الأولى فى 3 أيام بفعل التوقعات القاتمة للطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل التوقعات القاتمة للطلب العالمي على النفط خلال هذا العام ،ويكبح الخسائر التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربي ، وتصريحات وزير الطاقة السعودي عن اجتماع أوبك المقبل.

بحلول الساعة 10:55بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 51.85$ للبرميل من مستوي الافتتاح 52.40$،وسجل أعلى مستوي 52.73$ ،وأدنى مستوي 51.76$.

ونزل خام برنت إلى مستوي 61.25$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.01$ ،وسجل أعلى مستوي 62.34$ ،وأدنى مستوي 61.12$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.6% ،وصعدت عقود برنت بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفعل مخاوف تعطل الإمدادات من منطقة الخليج العربي بعد الهجوم على ناقلتي نفط فى بحر عمان.

لكن أسعار النفط العالمية فقدت متوسط 2.5% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر ، تحت ضغط مخاوف الحروب التجارية العالمية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.

Advertisements

خفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة تقديراتها لنمو الطلب على النفط خلال هذا العام بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي ،تتوقع الوكالة نمو الطلب بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا خلال 2019 بانخفاض 100 ألف برميل عن تقديراتها السابقة فى أيار/مايو.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" يوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط ،وأشارت إلى خطر حدوث مزيد من التخفيض ،تتوقع أوبك ارتفاع الطلب بحوالي 1.14 مليون برميل يوميا هذا العام أقل بمقدار 70 ألف برميل يوميا مما كان متوقعا فى تقرير الشهر السابق.

السبب المباشر فى تلك التوقعات القاتمة للطلب العالمي تفاقم الحروب التجارية العالمية ، بين الولايات المتحدة من جهة وعدة دول من جهة أخري ،وكان أخر تلك الدول التي شملتها الحرب التجارية الأمريكية هي دولة الهند ، بعدما طبقت الحكومة الهندية تعريفة انتقامية على عدد من السلع الأمريكية بداية من أمس الأحد 16 حزيران/يونيو.

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يوم الأحد إن بلاده لا ترغب فى خوض حرب مع إيران ،ولكنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة بما فى ذلك الدبلوماسية ،لضمان الملاحة الآمنة فى الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" فى مطلع الأسبوع إن أوبك ستجتمع على الأرجح فى الأسبوع الأول من تموز/يوليو المقبل ،وأنه يأمل أن تتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد صفقة خفض المعروض العالمي حتى نهاية هذا العام.