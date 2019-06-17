شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع قرب أعلى مستوى فى أسبوعين مع تحرك السوق إيجابيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، يأتي هذا الارتفاع فى ظل تحرك السوق الرقمية إيجابيا بقيادة العملة الرائدة البتكوين ، حيث تحاول ثاني أكبر رقمية فى العالم تخطي مستوي 280$ وصولا للمستوى الحاجز النفسي الهام عند 300$.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:55 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 272.22$ بارتفاع قدره 3.81$ بنسبة 1.4%،حيث سعر الافتتاح عند 268.41$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 275.21$ ،وأدنى سعر عند 267.65$.

فقد الايثريوم بالأمس نسبة 0.5% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 279.20$ لكل وحدة ايثريوم.

وحقق الايثريوم ارتفاعا بنسبة 15.7% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى سادس مكسب أسبوعي خلال السبعة أسابيع الأخيرة ، بفضل السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم منذ أوائل نيسان/أبريل الماضي.

Advertisements

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 7 مليار$ إلى إجمالي 289 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ أواخر تموز/يوليو 2018 ،مع صعود معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

مع استمرار موجة الصعود الكبيرة الحالية بفضل مشروع فيسبوك الرقمي ، فالقيمة السوقية للعملات الرقمية ستتمكن من تجاوز 300 مليار$ بسهولة.

ويتداول البتكوين حاليا بقوة أعلى الحاجز النفسي عند 9,000$ للمرة الأولى فى 13 شهرا فى طريقه صوب الحاجز النفسي التالي عند 10,000$ ، مع استمرار الطلب الاستثماري القوي على العملة الرائدة فى السوق ، خاصة مع توالي التقارير التي تؤكد على زيادة المستثمرين من المؤسسات.

نمن ناحية أخرى ووفقا لبيان صحفي صادر يوم الجمعة ،سوف تقوم شركة CLIC"" لمدفوعات التشفير بتكوين شراكة مع منصة" B2B" بهدف تطوير متصفح يسمح لعملاء شركة أمازون العملاقة من الدفع مقابل التسوق عبر الإنترنت باستخدام عملة الايثريوم.

تعتزم الشركتان تحقيق الهدف باستخدام "Plasma Cask" وهي تقنية تم تسليط الضوء عليها فى آذار/مارس 2018،وسوف تساهم فى تسريع بشكل كبير المعاملات لتتجاوز تلك المستويات الموجودة حاليا على كتلة سلسلة الايثريوم.