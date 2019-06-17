شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع من أعلى مستوى فى أسبوعين والأسواق فى انتظار اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين من أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ،والمسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع تجدد مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأمريكي نتيجة الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة مع عدة دول ، بينما تنتظر الأسواق المالية اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن أدلة جديدة حول احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر القليلة القادمة.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 97.29نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.49 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.59 نقطة الأعلى منذ 3 حزيران/يونيو الجاري.

حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 7 آذار/مارس الماضي ، بعد بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي خلال أيار/مايو.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.05% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس الماضي ، مع تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل وأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية.

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قال وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" لتليفزيون سي إن بي سي يوم الاثنين أن الرئيس "دونالد ترامب" سيكون سعيدا للغاية بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية المتبقية بقيمة 300 مليار$ فى حل فشل البلدين فى التوصل لاتفاق تجاري شامل.

وأضاف روس إن ترامب يفكر "بجدية شديدة" فى فرض تعريفات جمركية على جميع واردات السيارات بما فى ذلك تلك الواردة من الاتحاد الأوروبي.

جددت تلك التصريحات المخاوف حيال الحروب التجارية العالمية التي تخوضها الولايات المتحدة مع عدة دول ،والتي من المتوقع أن تؤثر سلبا على مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم ،وهو ما يبدو واضح حاليا مع تراجع المؤشرات الاقتصادية الأمريكية خلال الربع الثاني من هذا العام.

يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الثلاثاء اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن يصدر قراراته يوم الأربعاء ، حيث من المنتظر أن يقدم هذا الاجتماع أدلة واضحة حول احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة القادمة.