شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بالتعاملات الصباحية بفضل مكاسب قطاع البنوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بفضل مكاسب قطاع البنوك والشركات المالية ،وتظل الارتفاعات محدودة مع استمرار مخاوف الحروب التجارية العالمية ،وتزايد مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من هذا العام.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد بيانات صينية ضعيفة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 0.7% ، مع صعود أسهم دويتشه بنك و ستاندرد تشارترد و إتش.أس.بي.سي.

ارتفع سهم دويتشه بنك بأكثر من 2% بعدما قالت صحيفة فايننشال تايمز أن البنك يخطط لإنشاء بنك للأصول الرديئة للاحتفاظ بأصول تصل قيمتها إلى 50 مليار يورو.

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قال وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" لتليفزيون سي إن بي سي يوم الاثنين أن الرئيس "دونالد ترامب" سيكون سعيدا للغاية بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية المتبقية بقيمة 300 مليار$ فى حل فشل البلدين فى التوصل لاتفاق تجاري شامل.

وأضاف روس إن ترامب يفكر "بجدية شديدة" فى فرض تعريفات جمركية على جميع واردات السيارات بما فى ذلك تلك الواردة من الاتحاد الأوروبي.

أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة نمو الإنتاج الصناعي الصيني فى أيار/مايو بأقل وتيرة فى أكثر من 17 عاما ، سجل الإنتاج نمو بمعدل 5.0% ،أقل من التوقعات معدل 5.4% ،وسجل الإنتاج معدل 5.4% خلال نيسان/أبريل ، فى أحدث علامة على ضعف الطلب فى ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.2%.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بحوالي 0.2% ، ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأقل من 0.1% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 0.1% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.