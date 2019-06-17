شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع من أعلى مستوى فى 14 شهرا بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 14 شهرا ، بالإضافة إلى صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.5% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,334.25$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,341.41$،وسجلت أعلى مستوي 1,343.53$ ، وأدنى مستوي 1,332.99$.

فقدت أسعار الذهب يوم الجمعة نسبة 0.1% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 1,358.14$ للأونصة.

وحقق المعدن الأصفر ارتفاعا بنسبة 0.3% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية خلال هذا العام ، استنادا على الطلب المرتفع على المعدن كملاذ آمن ، بجانب الاحتمالات القوية لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.59 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي صعود مستويات الدولار بعد بيانات اقتصادية إيجابية فى الولايات المتحدة عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي خلال أيار/مايو ،والتي قلصت المخاوف نسبيا حيال تباطؤ نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الثلاثاء اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن يصدر قراراته يوم الأربعاء ، حيث من المنتظر أن يقدم هذا الاجتماع أدلة واضحة حول احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بحوالي 4.4 طن متري ليرتفع الإجمالي إلى 764.1 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 3 نيسان/أبريل الماضي.