شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتداول بقوة أعلى حاجز 9,000$ للمرة الأولى فى 13 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم السادس على التوالي ، لتتداول بقوة أعلى الحاجز النفسي عند 9,000$ ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، وسط السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:45بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول9,180$ بارتفاع قدره 207$ بنسبة 2.3%،حيث سعر الافتتاح عند 8,973$،وسجلت أعلى مستوي عند 9,265$ ، وأدنى سعر عند 8,973$.

حقق "البتكوين" يوم الأحد ارتفاعا بنسبة 1.3% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 9,391$ لكل وحدة بتكوين.

وعلى مدار الأسبوع المنقضي ، حقق البتكوين ارتفاعا بنسبة 17.6% ، فى سادس مكسب أسبوعي خلال السبعة أسابيع الأخيرة ، مع استمرار تسارع الطلب الاستثماري على العملة الرائدة فى سوق التشفير.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 3 مليار$ إلى إجمالي 285 مليار$ ،مع صعود معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

وقفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية بالأمس إلى إجمالي 289 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ أواخر تموز/يوليو 2018 ، مع استمرار موجة الصعود الكبيرة ، فالقيمة السوقية ستتمكن من تجاوز 300 مليار$ بسهولة.

وموجة الصعود الأخيرة ضمن مسار السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم ،والتي دفعت بالأسعار للتداول أعلى حاجز 8,000$ ، ثم اختراق حاجز 9,000$ ،وفى طريقها حاليا صوب الحاجز الأهم عند 10,000$ ، تأتي بدعم إعلان فيسبوك المحتمل خلال الأيام القليلة القادمة عن مشروعها فى صناعة التشفير.

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وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أواخر الأسبوع الماضي أن هناك أكثر من 12 شركة عملاقة منها فيزا و ماستر كارد و بي بال و أوبر تدعم مشروع فيسبوك الرقمي الذي سيتم كشف النقاب عنه قريبا.

وقال مصدر مطلع على الأمر للصحيفة الأمريكية إن تلك الشركات استثمرت كل منها حوالي 10 مليون$ فى عملة فيسبوك الرقمية.

أفادت وكالة بلومبرغ يوم السبت 15 حزيران/يونيو أن بنك جي بي مورغان يعتقد أن صناعة البتكوين قد تغيرت بشكل كبير منذ عام 2017،وأشار أكبر بنك فى الولايات المتحدة إلى زيادة الاهتمام المؤسسي بالاستثمار فى العملة الرائدة فى سوق التشفير.

وأشار البنك إلى الاختلاف فى حجم التداول فى بورصات التشفير عند مقارنته بأحجام تداول العقود الآجلة للبتكوين يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين الآن صادقون بشأن العملة المشفرة.

وأن المبالغة فى أحجام التداول من خلال البورصات الرقمية ، يعني ضمنا التقليل من أهمية العقود الآجلة المدرجة ،يوحي بأن هيكل السوق قد تغير على الأرجح بشكل كبير منذ الارتفاع السابق فى أسعار البتكوين فى نهاية 2017مع تأثير أكبر من المستثمرين المؤسسيين.

أعلنت منصة Bakkt التي طال انتظارها أخيرا أنها ستبدأ اختبار تداول العقود الآجلة للبتكوين فى 22 تموز/يوليو المقبل ، على حسب إعلان رسمي للمنصة يوم الخميس 13 حزيران/يونيو.

من المرجح أن تجذب المنصة الكثير من المستثمرين من المؤسسات ، حيث من المنتظر إن تقوم المنصة بتسوية عقودها باستخدام عملة البتكوين الفعلية بدلا من العملات الورقية.

يأتي هذا الإعلان فى نفس الأسبوع الذي أظهرت فيه بيانات العقود المستقبلية للبتكوين فى بورصة CME مستوي قياسي فى أيار/مايو الماضي ، بينما ستتوقف بورصة CBOE عن تقدم عقود آجلة للبتكوين عندما تستقر عقودها النهائية فى وقت لاحق من هذا الشهر.