شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع للمرة الأولى فى 4 أيام مقابل الدولار والأنظار على خطاب ماريو دراغى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال أربعة أيام مقابل الدولار ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثمانية أيام المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، يأتي هذا فى الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرين خطاب ماريو دراغى محافظ المركزي الأوروبي فى افتتاحية منتدى عن البنوك المركزية فى البرتغال.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% حتى الساعة 08:05 جرينتش ،ليتداول عند 1.1220$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1209$ ،وسجل الأعلى عند 1.1224$ ، والأدنى عند 1.1203$.

أنهي اليورو تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 24 نيسان/أبريل الماضي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثمانية أيام عند 1.1202$ ، بعد بيانات اقتصادية إيجابية فى الولايات المتحدة.

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وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،فقد اليورو نسبة 1.1% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، حيث لا تزال العملة الأوروبية الموحدة تواجه ضغوطا سلبية ، تتمثل فى توالي البيانات التي تشير إلى وجود تراجع حاد فى نمو الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثاني ، بجانب مخاوف حيال الديون فى إيطاليا "ثالث أكبر اقتصاد فى أوروبا".

وأيضا كان هناك ضغطا سلبيا من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عندما قال "إن اليورو وعملات أخرى يجرى خفض قيمتها مقابل الدولار ،الأمر الذي يجعل بلاده فى وضع غير موات بشكل كبير".

يلقي ماريو دراغى خطابا بحلول الساعة 17:00 جرينتش فى افتتاحية منتدى للبنك المركزي الأوروبي بشأن البنوك المركزية فى البرتغال ،ومن المنتظر أن يتضمن الخطاب إشارات حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو خلال العام الجاري.