شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث دراجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنهشد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ السادس من حزيران/يونيو الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1220 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1213، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1224، بينما حقق الأدنى له عند 1.1205، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الأسبوع الجاري على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1208.

Advertisements

هذا ويترقب المستثمرين من قبل ألمانيا الكشف عن التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني، وذلك قبل أن نشهد إلقاء محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الكلمات الافتتاحية في منتدى البنك المركزي الأوروبي حيال المصارف المركزية في البرتغال، ومن المرتقب أن نشهد حديث محافظ المركزي الأوروبي دراجي في المنتدى ذاته عن المصارف المركزية غداً الثلاثاء.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً، صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 12.1 مقابل 17.8 في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 67 مقابل 66 في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون والذي من المتوقع أن يتم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الرابع على التوالي، وسط تطلع الأسواق لكشف اللجنة عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد غد الأربعاء.