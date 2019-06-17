شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 17-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على انخفاض جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، مستنداً بهذا الانخفاض لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.61% بما يعادل -54.70 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط . ولهذا تظل توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة ، لنرجح عودة ارتفاعه مستهدفاً مستوى المقاومة 9200.00 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 8800.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8800.00 ومستوى المقاومة 9200.00 . Advertisements عدد أسهم الشركات الرابحة 115 عدد أسهم الشركات الخاسرة 59 عدد أسهم الشركات الثابتة 14 عدد أسهم الشركات المتداولة 189

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