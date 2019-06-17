شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية اليوم الاثنين مع تباين مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع مؤشرات الأسهم الصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر وهانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية ويأتي ذلك وسط التطلع للكشف غداً الثلاثاء لمحضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي.

كما تتطلع الأسواق عالمياً لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح غداً وبعد غد الأربعاء في واشنطون والذي من المتوقع أن يتم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الرابع على التوالي، وسط الترقب لكشف اللجنة عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل نشهد المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

ونود الإشارة، لكون محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أعرب مؤخراً عن الاحتياطي الفيدرالي لا يعلم كيف ومتى سيتم حل التوترات التجارية، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية تأخذ على محمل الجد وهن الضغوط التضخمية لفترة مطولة والتي قد تؤثر على توقعات التضخم لاحقاً، الأمر الذي عزز التكهنات باحتمالية تخلي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن سياسة التحلي بالصبر وخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.13% ليخسر 2.06 نقطة ويصل إلى المستوى 1,544.65، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.22% ليربح 47.37 نقطة ويصل إلى المستوى 21,164.26.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.52% ليربح 18.85 نقطة ويصل إلى المستوى 3,673.73، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.47% ليربح هو الأخر 13.59 نقطة ويصل إلى المستوى 2,895.57.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.23% ليربح 332.38 نقطة ويصل إلى المستوى 27,450.73، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.03% ليربح هو الأخر 0.60 نقطة ويصل إلى المستوى 2,096.01.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.17% ليخسر 17.01 نقطة ويصل إلى المستوى 10,218.36، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.26% ليخسر 17.10 نقطة ويصل إلى المستوى 6,536.90.