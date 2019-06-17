أسباب تراجع سعر الدولار .. وخبراء يكشفون حقيقة ثبات أسعار السلع بعد تراجع الورقة الخضراء

كتب:أحمد أبو عقيل

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري، دون انخفاض في أسعار السلع المحلية والمستوردة ليسجل في تعاملات اليوم الاثنين، 16.71 جنيه.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السلع لم تنخفض "بسبب شراء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لأغلب السلع المعروضة في السوق حاليا بسعر الدولار قبل هبوطه، وبالتالي لم تنخفض أسعار السلع النهائية، لأن مخزون السلع الحالي تكلفته مرتفعة".

وأضاف أن تحديد سعر السلع يتم وفقا لما يعرف بالدورة التجارية التي تتراوح بين 3 و4 أشهر، وهو ما يعني أن انخفاض الدولار لن ينعكس تأثيره مباشرة على سعر السلع.

"المستوردون يقومون باستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج كل 4 شهور بحسب الدورة التجارية للمستوردين، والدولار بدأ في الانخفاض منذ حوالي 3 شهور تقريبًا، وبالتالي الأسعار لم تتأثر بهذا الانخفاض"، بحسب ما قاله الوكيل.

وأضاف الوكيل، أن حركة البيع والشراء للمستهلك تتحكم بشكل كبير في السعر وليس فقط التحرك في سعر الدولار.

"عند حدوث تراجع في سعر الدولار دون أن يحدث تفاعل من المستهلك فيما يتعلق بالبيع والشراء فلن يؤثر ذلك على سعر السلع"، وفقًا لقوله.

و قال أحمد شيحة، أحد كبار المستوردين، إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، لم يؤثر على أسعار السلع، "لأن الانخفاض جاء بالتدريج ولم يأت هذا التراجع مرة واحدة".

وأضاف أنه "لو كان الدولار هبط 89 قرشًا مرة واحدة كنا سنجد مردودا إيجابيا لكن الهبوط كان بمستويات بسيطة بين 5 و7 قروش وبالتالي لم يؤثر بشكل واضح على الأسعار"، بحسب شيحة.

Advertisements

وقال شيحة إن "استمرار تراجع الدولار، لفترة طويلة، سيكون له تأثير مباشر على أسعار أغلب السلع في الفترة المقبلة".

وجاءت أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين في البنوك كالآتي:

سعر الدولار في بنك مصر

16.71 جنيه للشراء

16.81 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

16.67 جنيه للشراء

16.77 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

16.71 جنيه للشراء

16.81 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

16.69 جنيه للشراء

16.79 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقى الدولى

16.68 جنيه للشراء

16.78 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد

16.69 جنيه للشراء

16.79 جنيه للبيع