الان تتابع الفالح: إنتاج السعودية وصادراتها من النفط في يونيو ويوليو سيماثل مستويات الأشهر الماضية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
قال وزير الطاقة خالد الفالح، اليوم إن إنتاج السعودية وصادراتها من النفط في يونيو ويوليو سيماثل تقريبا مستويات الأشهر القليلة الماضية، لافتا إلى أنه من المهم جدا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة.
وأضاف الفالح أن اجتماع أوبك، وأوبك+ سيعقد على الأرجح خلال أسبوع بعد قمة مجموعة العشرين في نهاية يونيو، مؤكدا أن نمو الطلب على النفط متماسك رغم النزاعات التجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر الفالح: إنتاج السعودية وصادراتها من النفط في يونيو ويوليو سيماثل مستويات الأشهر الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.