الفالح: إنتاج السعودية وصادراتها من النفط في يونيو ويوليو سيماثل مستويات الأشهر الماضية

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

قال وزير الطاقة خالد الفالح، اليوم إن إنتاج السعودية وصادراتها من النفط في يونيو ويوليو سيماثل تقريبا مستويات الأشهر القليلة الماضية، لافتا إلى أنه من المهم جدا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة.

وأضاف الفالح أن اجتماع أوبك، وأوبك+ سيعقد على الأرجح خلال أسبوع بعد قمة مجموعة العشرين في نهاية يونيو، مؤكدا أن نمو الطلب على النفط متماسك رغم النزاعات التجارية.