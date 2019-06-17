تعيين لبنى العليان رئيسا لمجلس إدارة “ساب”

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

قرر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني “ساب”، تعيين لبنى سليمان العليان، وهي عضو غير تنفيذي، رئيسا لمجلس إدارة البنك، وذلك حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة.

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وأضاف البنك، في بيان له اليوم الاثنين، نشر على موقع سوق الأسهم السعودي “تداول”، أن قرار مجلس الإدارة جاء وفقا لاتفاقية الاندماج المبرمة مع

“البنك الأول”.

وقرر المجلس “التأكيد على استمرارية الأستاذ خالد عبدالله الملحم، نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك ساب حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس”، كما أكد على “استمرارية الأستاذ ديفد ديو في منصب العضو المنتدب”.

وأصدر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني “ساب” أمس قراراُ بالتمرير على قبول استقالة عدد من أعضائه، بعد نفاذ قرار الاندماج مع “البنك الأول”، وذلك لإيجاد المقاعد الشاغرة اللازمة لتعيين مرشحي “البنك الأول” وفقا لاتفاقية الاندماج.