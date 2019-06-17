الهند ترد على واشنطن بفرض رسوم جمركية على 28 سلعة امريكية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الهند
بدأت الهند فرض رسوم جمركية على 28 سلعة أمريكية، ردا على إقدام الأخيرة بتنفيذ إجراءات ضد التجارة الهندية.
وقالت الحكومة الهندية في بيان لها، إن الخطوة الهندية ستؤثر على قطاع الصادرات الأمريكية نحو أسواقها، اعتبارا من الاحد.
وذكرت الحكومة أن قرار فرض الرسوم، يأتي بعد أن سحبت واشنطن امتيازات تجارية في وقت سابق من الشهر الجاري، كانت تتمتع بها نيودلهي.
وتتصاعد توترات تجارية عالمية، منذ مارس 2018، بين الولايات المتحدة من جهة، وكل من الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك والهند، من جهة أخرى، بسبب ما تصفها الولايات المتحدة، بقوانين غير عادلة تؤثر على ميزان تجارتها مع تلك البلدان والتجمعات.
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