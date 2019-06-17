هدف: معرض لقاءات الالكتروني للتوظيف يسهم في توطين فرص العمل في المنشآت وتلبية احتياجها من الكوادر الوطنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن معرض لقاءات الالكتروني للتوظيف 13، والذي سينطلق خلال الفترة من 27 / 10 حتى 1 / 11 /1440هـ ، سيسهم بشكل فعال في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص وتلبية احتياجها من الكوادر الوطنية.

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وأعلن "هدف" عن فتح باب التسجيل لمنشآت القطاع الخاص في معرض لقاءات الالكتروني للتوظيف، المستمر حتى الـ 20 من شوال عبر الرابط الالكتروني: https://www.taqat.sa/web/employer/eliqaatmanagement، حيث يمكن المعرض الذي يأتي بقالب افتراضي على شبكة الانترنت، المنشآت من عرض الفرص الوظيفية المتاحة لديها الكترونيا خلال فترة المعرض، مع إمكانية التقديم عليها من قبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل.

يشار إلى أن معرض لقاءات الالكتروني للتوظيف عبارة عن معرض الكتروني تفاعلي مخصص للتوظيف لفترة زمنية محددة وبخاصية التواصل المباشر مع أصحاب العمل، وذلك بهدف خدمة السعوديين الباحثين عن عمل من جميع أنحاء المملكة، وباستخدام أحدث تقنيات عرض المنصات الالكترونية، من خلال أجهزة الكمبيوتر والجوال.

ويسعى المعرض باعتباره أداة من أدوات المواءمة الوظيفية الالكترونية إلى تسهيل عملية عرض الفرص الوظيفية المتاحة في منشآت القطاع الخاص في مجالات وظيفية عامة أو متخصصة، مع إمكانية التقديم عليها من قبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل بهدف التوظيف.