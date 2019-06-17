توقعات تراجع مبيعات هواتف Huawei من 40% الى 60%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستعد شركة هواوي لتراجع شحنات الهواتف الذكية الدولية بنسبة تتراوح بين 40% و60%،

وبحسب تقرير لـ Bloomberg إن شركة هواوي تبحث في خيارات تشمل سحب أحدث طراز من هاتفها الذكي ، Honor 20، في حال كانت المبيعات بطيئة وسيتم بدء البيع في بعض البلدان الاوروبية منها بريطانيا وفرنسا.

وتهدف هواوي للاستحواذ على ما يصل إلى نصف سوق الهواتف الذكية في الصين في عام 2019 لتعويض انخفاض المبيعات الذي توقع مديري التسويق والمبيعات في الشركة بأن يتراوح بين 40 مليون الى 60 مليون هاتف ذكي هذا العام.