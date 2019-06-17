شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي: ملتزمون بالطرح الأولى لـ"أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن الحكومة ملتزمة بالطرح الأولى العام لشركة أرامكو السعودية وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب.

ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى استكمال خطوات تمهيدية عدة استعداداً للطرح.

وكان مسؤولون سعوديون قد قالوا في يونيو من العام الماضي إن الحكومة تخطط لبيع ما يصل إلى 5% من أسهم أرامكو في واحدة أو أكثر من البورصات الأجنبية بجانب بورصة الرياض.

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وقالت هيئة السلوك المالي "الجهة المنظمة للأسواق المالية ببريطانيا" في وقت سابق إنها تريد حلا وسطا عمليا بشأن قواعد مقترحة بما يسمح بإدراج شركات تسيطر عليها الحكومات مثل شركة أرامكو السعودية في سوق الأسهم في لندن.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرياض في وقت سابق على إدراج أرامكو في بورصة نيويورك.

وعلى صعيد آخر كانت مصادر قد أكدت أن السعودية تريد استكمال محادثات مع مستثمرين استراتيجيين مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية قبل أن تتخذ القرار بشأن موقع إدراج أسهم شركة أرامكو عملاق النفط.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.