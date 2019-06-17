شكرا لقرائتكم خبر عن 18 يونيو.. إدراج وتداول أسهم "مهارة" بسوق الأسهم السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" إدراج وبدء تداول أسهم شركة مهارة للموارد البشرية، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل 18 يونيو الجاري. وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" فإن الإدراج سيكون بالرمز 1831 بنسبة تذبذب 10%. Advertisements يذكر أن تغطية اكتتاب الأفراد في الطرح العام لشركة مهارة للموارد البشرية بلغت 230%، حيث قام المكتتبون بضخ 179 مليون ريال، بسعر 69 ريالاً للسهم الواحد. وتم تخصيص 1.125مليون سهم تمثل 10% من الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص الأسهم الباقية للمؤسسات المكتتبة. ويعتبر اكتتاب مهارة أول وأكبر طرح من نوعه في قطاع الموارد البشرية بالمملكة ودول الخليج.

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