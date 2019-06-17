الاقتصاد

السعودية تسعى لإصدار سندات دولية باليورو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تسعى لإصدار سندات دولية باليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فوضت الحكومة السعودية كلا من بنكي "غولدمان ساكس" و"سوسيتيه جنرال" لترتيب لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في أوروبا.

وذكرت مصادر أن الاجتماعات ستبدأ غدا الإثنين في لندن، وتختتم بعد ثمانية أيام في ميونيخ، بحسب وكالة رويترز.

وكان وزير المالية "محمد الجدعان" قد صرح في أبريل الماضي، أن المملكة تدرس إصدار أولى سنداتها المقومة باليورو هذا العام، في إطار سعيها لتنويع قاعدتها التمويلية.

وكانت المملكة قد أصدرت سندات قيمتها 7.5 مليار دولار في يناير 2019. كما صرح رئيس وحدة الدين أن المملكة تدرس أيضا طرح صكوك تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسعى لإصدار سندات دولية باليورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا