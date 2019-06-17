شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسعى لإصدار سندات دولية باليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فوضت الحكومة السعودية كلا من بنكي "غولدمان ساكس" و"سوسيتيه جنرال" لترتيب لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في أوروبا.

وذكرت مصادر أن الاجتماعات ستبدأ غدا الإثنين في لندن، وتختتم بعد ثمانية أيام في ميونيخ، بحسب وكالة رويترز.

وكان وزير المالية "محمد الجدعان" قد صرح في أبريل الماضي، أن المملكة تدرس إصدار أولى سنداتها المقومة باليورو هذا العام، في إطار سعيها لتنويع قاعدتها التمويلية.

وكانت المملكة قد أصدرت سندات قيمتها 7.5 مليار دولار في يناير 2019. كما صرح رئيس وحدة الدين أن المملكة تدرس أيضا طرح صكوك تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام.