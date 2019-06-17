شكرا لقرائتكم خبر عن "زين" توقع اتفاقية تمويل مرابحة إسلامي جديد بقيمة 2.25 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة إسلامي جديد بقيمة 2.25 مليار ريال سعودي، عوضاً عن التمويل التجاري القائم بقيمة 599.808 مليون دولار أمريكي (2.249 مليار ريال)، وذلك بشروط أفضل، مما يعكس التحسن في أداء الشركة وزيادة ثقة البنوك الممولة لها.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن التحالف البنكي يضم خمسة بنوك وهي: مصرف الراجحي، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، بنك أبوظبي الأول ومجموعة سامبا المالية، علماً بأن مدة التمويل عامان قابلة لتمديد عام إضافي في حال طلب شركة زين السعودية.

وأشارت الشركة إلى أن التمويل مغطى بالكامل بضمان من قبل شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع (مجموعة زين).

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وتستهدف زين من التمويل استبدال اتفاقية التمويل التجاري القائمة مع بنك الصين الصناعي والتجاري، بتمويل إسلامي بشروط أفضل وتكاليف تمويلية أقل.

وأظهرت البيانات المالية للشركة تحولها للأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 لتصل أرباحها في تلك الفترة إلى 129 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغت 77 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وقالت الشركة: إن تحقيق أرباحها بالربع الأول يعود إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 24% بقيمة 408 مليون ريال وذلك نتيجة زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة والتي انعكست في زيادة قدرها 363 مليون ريال في إجمالي الربح، وكذلك بسبب تخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجاريا من هيئة الاتصالات تقنية المعلومات من 15% إلى 10%.