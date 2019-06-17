شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة جديد لـ «اكتتاب القابضة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة اكتتاب القابضة، تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، وذلك خلال اجتماع المجلس، أمس، ليكون على النحو التالي: عارف عبدالله العجمي رئيساً للمجلس، وسالم خالد الجميعان نائباً للرئيس، وكل من علي خالد القبندي، وطارق مهدي فيصل، وهدى خالد جاسم، أعضاء بمجلس الإدارة. كما تم انتخاب محمد صلاح الأيوب رئيساً تنفيذياً للشركة.

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