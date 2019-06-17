كل العيون في «وول ستريت» على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:بنيمين زرزور

تترقب قوى السوق في وول ستريت هذا الأسبوع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الدوري، ليس انتظاراً لقرار خفض أسعار الفائدة الذي طالب به الجميع بمن فيهم الرئيس ترامب، بل لمعرفة طبيعة الخطوة التي سيتخذها المجلس في هذا الاتجاه، والتي يرجح ألّا تزيد على تغيير لهجته التي سوف تكون أكثر مرونة بحيث يتخلى عن كلمة «التريث» ويستبدلها بها كلمة «التحرك»، دون أن يتحرك قبل شهر يوليو/تموز المقبل.

لكن قرار خفض أسعار الفائدة الذي سيكون في حال اتخاذه، الأول منذ ما يقرب من عشر سنوات، يبقى موضع أخذ ورد. ومثل هذا القرار بات ضرورة ملحة في أسواق الأسهم بعد تقرير الوظائف الأخير، ومعدلات التضخم المتدنية التي كشف عنها تقرير أسعار المستهلك الأسبوع الماضي.

ويرجح العديد من المحللين وخبراء الاقتصاد أن يتخذ المجلس قرار خفض الفائدة في دورة اجتماعه المقبلة يومي 30 و31 يوليو/ تموز المقبل، وهناك من يرى أن القرار لن يتخذ قبل سبتمبر/ أيلول للتثبت من حقيقة الأداء الاقتصادي عبر مزيد من البيانات. أما بنك جولدمان ساكس فيصرّ على أنه ليس هناك أي تخفيض هذا العام.

ومن المنتظر أن يشهد اجتماع هذا الأسبوع تغيراً في مواقف أعضاء المجلس التي تكشف عنها جداول النقاط المعروفة في تصويت كل منهم، فضلاً عن الكشف عن رؤية أعضاء المجلس لقضايا أساسية مثل النمو الاقتصادي وضعف معدلات النمو.

وقال جوزيف لا فورجنا كبير المحللين لدى شركة «ناتكسيز»: «يبدو أن المجلس قلق جداً بشأن النمو في الاقتصاد الصيني، وتدني معدلات التضخم، واحتمال تأثير التعرفة الجمركية في سلاسل التوريد العالمية، ما يجعل من الصعب الاعتقاد بأنه سيقف مكتوف الأيدي في المرحلة الراهنة».

وقد كرر ترامب انتقاداته للمجلس في لقاء مع شبكة «إيه بي سي نيوز» قائلاً، إن مؤشر داو جونز كان يمكن أن يكون أعلى بنحو 10 آلاف نقطة، لو أن المجلس لم يتخذ قرار رفع الفائدة الأخير في ديسمبر/ كانون الأول. لكن المحللين استبعدوا أن يكون لكلام ترامب تأثير فوري في تحرك المجلس. وقد ارتفعت توقعات السوق بشأن تحرك المجلس بعد تقرير الوظائف إلى حدود 80% في يوليو/ تموز مقارنة مع 20% لاجتماع هذا الأسبوع. وتعززت فرص توقعات التحرك بعد الأقوال التي صدرت عن رئيس المجلس جيرومي باول في مؤتمر بنك شيكاغو السنوي والتي أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك استعداده للتحرك لدعم الاقتصاد.

ورغم أن اجتماع المجلس سيكون الحدث الأهم هذا الأسبوع فإن هناك تقارير مهمة تحظى بمزيد من المتابعة، منها تقرير مديري المشتريات في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، ومبيعات البيوت يوم الجمعة، وتقرير تراخيص البيوت يوم غد الثلاثاء.

ولا تزال مجريات العلاقة مع الصين وتهديدات فرض التعرفة الجمركية على المكسيك وعلى السيارات الأوروبية ماثلة في أذهان المستثمرين الذين اتخذوا مواقع احترازية في تخصيص الاستثمارات باللجوء إلى الملاذات الآمنة، وهو ما منح الذهب فرصة لتحقيق مكاسب إضافية حتى بلغ سعر الأونصة منتصف الأسبوع الماضي 1355 دولاراً قبل أن يستقر بنهاية الأسبوع عند 1345.5 دولار. وفي حال ظهرت بوادر تصعيد خلال الأسبوع فربما ترجح فرص التحرك السريع للمجلس الذي يفترض أنه يتابع الموقف لحظة بلحظة.