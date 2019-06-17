الإمارات ولوكسمبورج.. تعاون في الصيرفة الإسلامية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دوقية لوكسمبورج:”الخليج 365”

عقد عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية مؤخراً اجتماعاً مع بيير غرامينيا، وزير مالية لوكسمبورج، وذلك في دوقية لوكسمبورج، بحضور وفد الدولة. وجاء هذا الاجتماع تعزيزاً للروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية الهامة التي تربط دولة الإمارات مع دوقية لوكسمبورج، وأيضاً للتباحث حول سبل توطيد أواصر التعاون في مجال الصيرفة الإسلامية، وبما يعزز من مكانة دولة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، والاستفادة من خبرات الدوقية، والتي تعتبر بدورها مركزاً عالمياً لإصدارات الصكوك الإسلامية.

أكد عبيد الطاير أهمية العمل المشترك بين البلدين لتعزيز التعاون وتنمية الصيرفة والتمويل الإسلامي وخاصة مع تأكيد مشاركة دوقية لوكسمبورج في «إكسبو 2020 دبي» الذي تستضيفه الدولة بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات 2020، والتي ستشهد على هامش فعالياتها عقد مجموعة من المؤتمرات وورش العمل في مختلف المجالات وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، وصناعة الصيرفة الإسلامية.

وقال عبيد حميد الطاير: «نهدف من هذه الاجتماعات إلى النقاش والحوار حول سبل تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل أطر العمل المشترك، وفي مقدمتها نشاط ودور مجلس الإمارات لوكسمبورج للتعاون وتنمية الصيرفة والتمويل الإسلامي، والذي يضم عدداً من أبرز المؤسسات المالية والاقتصادية لدى الجانبين، وذلك من خلال توفير كافة أدوات الدعم اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين».

وأكد بيير غرامينيا مشاركة وحضور دوقية لوكسمبورج الفعال في فعاليات إكسبو 2020، وخاصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية FinTech، إذ ستقدم الدوقية دعوة لرجال الأعمال الإماراتيين لزيارة دار التكنولوجيا المالية في لوكسمبورج FinTech House، والتي تتكون من 60 شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية المتعددة الأغراض، وتشكل منصة رائدة تجمع المبتكرين في مجال تقنية المعلومات مع رواد قطاع الخدمات المالية، لخلق تفاعل إيجابي بين القطاعين وتوفير حلول مبتكرة في مجال خدمات التكنولوجيا المالية لتلبية متطلبات التقدم الذي يشهده القطاع المالي.

وقال عبيد حميد الطاير: «نثمن دعوة دوقية لوكسمبورج لزيارة دار التكنولوجيا المالية في لوكسمبورج، كما نلتزم بمواصلة العمل على تعزيز أطر الشراكة والتعاون مع الدوقية وتبادل الخبرات، الأمر الذي يتيح آفاقاً تسويقية واستثمارية كبيرة، ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».