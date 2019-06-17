استقرار معدل التوظيف في الصين مع توسع الاقتصاد بشكل مطرد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 12.9% ليصل إلى 14.4مليار متر مكعب خلال شهر مايو/‏‏‏‏‏ أيار الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت، أمس، أظهرت ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر إبريل الماضي.

وأوضحت البيانات أن إنتاج الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 9.8% خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري ليصل إلى 72.5مليار متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 2 % خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتبلغ 7.56مليون طن.

وأظهرت البيانات أن الصين استوردت 39.43 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال الفترة من يناير/‏‏‏‏‏ كانون الثاني حتى مايو/‏‏‏‏‏ أيار الماضيين، بارتفاع بنسبة 13.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

من جهتها، أظهرت بيانات أن معدل التوظيف في الصين مازال مستقراً، حيث أسهم قطاع الخدمات المزدهر بنصيب أكبر في سوق العمل العام الماضي، وذلك حسب ما نقلت وكالة (شينخوا).

وفي المقابل سوف يعزز وضع التوظيف المستقر، الذي يعد دليلاً على استقرار التنمية الاقتصادية في البلاد على الرغم من الشكوك الخارجية، النمو المستقبلي، بحسب محللين.

وفيما يلي بعض الحقائق والأرقام المتعلقة بمعدل التوظيف في الصين:

* تعهدت البلاد بتوفير ما يزيد على 11 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية هذا العام، حيث تمت إضافة 5.97 مليون أو 54 في المئة من الهدف السنوي خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، وفقاً لبيانات نشرتها المصلحة الوطنية للإحصاءات.

* بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية في مسح أجرته البلاد، خمسة في المئة في شهر مايو، أقل من الهدف السنوي الذي وضعته الحكومة وهو حوالي 5.5 في المئة لعام 2019.

* في 2018، بلغ عدد الموظفين في البلاد 775.86 مليون، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة الموارد البشرية والأمن الاجتماعي.

* تمثل الصناعتان الأولية والثانوية والخدمات 26.1 في المئة و27.6 في المئة و46.3 في المئة على التوالي من إجمالي العاملين في البلاد. وأسهم قطاع الخدمات بنصيب أكبر في سوق العمل، بزيادة 1.4 نقطة مئوية عن عام 2017.

* تم توفير نحو 13.61 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية في العام الماضي، بزيادة 0.74 في المئة على أساس سنوي، وتجاوزت الهدف السنوي للحكومة وهو 11 مليوناً.

* في عام 2018 بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية في مسح أجرته البلاد 4.9 في المئة، أقل من الهدف السنوي للحكومة وهو 5.5 في المئة.

* بلغ عدد العمال في المناطق الريفية 288.36 مليون في 2018، من بينهم 172.66 مليون عامل ريفي مهاجر.

* بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها البلاد لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، ارتفع عدد الشركات المسجلة حديثاً بنسبة 10.3 في المئة على أساس سنوي، حيث تم تأسيس 6.7 مليون شركة جديدة في 2018.