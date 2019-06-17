شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للاستثمار» يشتري 10.22% في «دو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” و(وام)

أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة «دو» أن شركتي «المعمورة دايفير سيفايد جلوبال هولدنج» و «جنرال انفستمنت» قامتا ببيع 10.22% من حصتيهما في الشركة إلى جهاز الإمارات للاستثمار. وأضافت الشركة - في بيان لها نشر على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي - أن عملية البيع تمت عن طريق إبرام صفقة خاصة في سوق دبي، حيث تم بيع 463.26 مليون سهم من أسهمها. (وام)

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