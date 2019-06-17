أبوظبي.. المدينة الأكثر مرونة في مواجهة التحديات بالمنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أشارت نتائج بحث صدر مؤخراً عن شركة «سَفِلز»إلى تربّع أبوظبي في صدارة أكثر المدن مرونة في مواجهة التحديات على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتبوأت أبوظبي مرتبةً متقدمة وفق مؤشر «سَفِلز» للمدن الأكثر مرونة والذي أطلقته الشركة ضمن إطار برنامجها البحثي «إمباكتس» لدراسة التأثيرات، والذي يدرس قدرة المدن على تحمل أو تبني التغيرات التقنية والديموغرافية والقيادية التي تواجه قطاع العقارات العالمي حالياً، وخلال الأعوام العشرة المقبلة.

أشار تقرير «سَفِلز» إلى أن مدن منطقة الشرق الأوسط والهند والمدن الصينية من الفئة الثانية حافلة بالفرص الاستثمارية طويلة الأمد غير المستغلة حالياً، وأنها ستتمكن من تحقيق النمو على الرغم من التغيرات العالمية المتوقعة خلال العقود القادمة.

وتضم هذه المناطق «المدن المنافسة» التي يحددها مؤشر «سَفِلز» للمدن الأكثر مرونة، الذي وضع مدينتي الرياض وجدة ضمن «المدن المنافسة» الثماني التي يُتوقع أن تحرز قفزات نوعية على سلّم التصنيف خلال العقد المقبل.

بينما تبوأت مدن نيويورك وطوكيو ولندن ولوس أنجلوس المراكز الأربعة الأولى كأكثر المدن مرونة في الوقت الراهن، وستحافظ على مكانتها المتفوقة حتى عام 2028 بحسب توقعات «سَفِلز».

وترى الشركة بأن «المدن المنافسة» مؤهلة لمنافسة المدن الكبرى عبر توظيف التغيرات العالمية الحاصلة لمصلحتها، نظراً لقدرة هذه المدن عادةً على الاستجابة بسرعة ومرونة أكبر للتغيرات التقنية والاجتماعية المتسارعة، ما قد يسترعي اهتمام المستثمرين العقاريين الذين يتطلعون للحصول على عوائد طويلة الأمد. ولم تمنح «سَفِلز» أياً من المدن الأمريكية أو الأوروبية لقب «المدينة المنافسة»، في حين كانت لندن وباريس المدينتين الأوروبيتين الوحيدتين اللتين أدرجتا ضمن المدن ال20 الأكثر مرونة.