شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع رابطة تنمية الفرانشايز في أم القيوين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت غرفة أم القيوين الاجتماع الثاني لمجلس إدارة رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز أمس برئاسة محمد هلال المهيري رئيس مجلس الرابطة وبحضور أعضاء المجلس. ورحب عبدالله خميس السويدي مدير عام غرفة أم القيوين عضو مجلس الرابطة بالحضور، معرباً عن سروره لعقد الاجتماع بأم القيوين.

وتم خلال الاجتماع استعراض قرارات المجلس السابقة لدورته العام الماضي واجتماعه الأول للعام الحالي، ومناقشة جدول أعماله المتعلقة بأنشطة الرابطة للندوات والورش والدورات التدريبية، وبحث خطة تطوير خدمات وعمل الرابطة.

كما تم شرح مشروع لائحة الوساطة لدى الرابطة، إضافة إلى إقرار إقامة معرض الفرانشايز تزامناً مع اجتماع مجلس الفرانشايز العالمي «wfc» الثاني لعام 2019 والذي سيقام خلال يومي 22 و 23 أكتوبر القادم في أبوظبي.

والتقى رئيس وأعضاء مجلس الرابطة مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة أم القيوين خلفان أحمد مسفر نائب رئيس غرفة أم القيوين وعضوي مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن عبدالرحيم الزرعوني وعائشة راشد ليتيم رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين. (وام)

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