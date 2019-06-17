دبي تستضيف مؤتمر غرف التجارة العالمية في 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ريو دي جانيرو: ”الخليج 365”

أعلن الاتحاد العالمي لغرف التجارة رسمياً تسليم دفة استضافة المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية إلى إمارة دبي في العام 2021، وذلك مع اختتام فعاليات الدورة الحادية عشرة التي استضافتها مؤخراً مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، والتي شهدت إطلاق الاتحاد العالمي لغرف التجارة وثيقة تحالف غرف التجارة لدعم المناخ في اليوم الأخير للمؤتمر.

كشف الاتحاد العالمي لغرف التجارة، التابع لغرفة التجارة الدولية، عن وثيقة تحالف غرف التجارة لدعم المناخ، التي تضمنت تعهد غرف التجارة بالعمل على تحديد المعدل العالمي لزيادة درجات الحرارة ب 1.5 درجة مئوية، ودعم هدف الوصول لصافي انبعاثات صفر عالمياً بحلول العام 2050، والتعاون مع القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول فعالة للتغير المناخي، وخفض البصمة الكربونية لنشاطات غرف التجارة على الفور.

حاجة ملحة

ركزت الوثيقة على أن مواجهة التغير المناخي حاجة ملحة، لأن التغير المناخي يؤثر في إمدادات المياه، ويدمر البنية التحتية وقدرة الكوكب على التطور. ودعت وثيقة التعهد إلى التعاون العالمي لضمان تطبيق حلول مناخية على مستوى أوسع للوصول إلى اقتصاديات نظيفة ومستدامة.

حلول مبتكرة

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قال حمد بوعميم، رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة، والمدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي إن الاتحاد أرسل رسالة إلى أعضائه وخصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال وثيقة تحالف غرف التجارة لدعم المناخ، أنه حاضر لمساعدتها على تطوير حلول مبتكرة، واتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن دور الاتحاد أساسي في تسخير شبكة غرف التجارة العالمية لاتخاذ إجراءات لمواجهة التغير المناخي وتأثيراته في بيئة الأعمال واستدامة الاقتصاد.

وأشار بوعميم إلى أن استضافة إمارة دبي للدورة القادمة الثانية عشرة من مؤتمر غرف التجارة العالمية في العام 2021، يعتبر خطوة هامة نحو ترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية للأعمال، خاصة أن المؤتمر يعتبر أكبر مؤتمر وتجمع لغرف التجارة حول العالم.

وأضاف بوعميم: «تعتبر دبي عاصمة عالمية للفعاليات والمؤتمرات، ورؤية قيادتنا الرشيدة جعلت من الإمارة قبلة عالمية لأكبر وأضخم الفعاليات الاقتصادية. ونحن على ثقة بأن إمارة دبي ستجعل من النسخة الثانية عشرة للمؤتمر نسخة ناجحة بكل المقاييس، وسيعزز نجاح المؤتمر من سمعة دبي ومكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية».

مستقبل مشترك

عززت غرفة دبي شراكتها مع غرف التجارة الأخرى خلال المؤتمر الذي أقيم تحت شعار «خلق مستقبل مشترك» والذي حضره أكثر من 1000 مشارك من 100 دولة حول العالم، حيث عقد وفد الغرفة برئاسة حمد بوعميم، مدير عام الغرفة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع رؤساء غرف التجارة وقادة مجتمع الأعمال المشاركين في المؤتمر.

5000 زيارة

جذب جناح غرفة دبي، التي كانت راعياً ماسياً للحدث، أكثر من 5000 زيارة طوال الأيام الثلاثة للمؤتمر، حيث عقد وفد الغرفة اجتماعات عديدة ومتنوعة مع مختلف الوفود الزائرة للجناح، الذي تميز بتصميمه الراقي والتقنيات الحديثة فيه.

وشهد جناح الغرفة إقبالاً منقطع النظير من قبل زوار المؤتمر والمشاركين فيه، حيث عرّفت الغرفة المشاركين والزوار بالخدمات والتسهيلات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لمجتمع الأعمال، واستعرضت الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي.