«الرمز كابيتال» موفّراً للسيولة لأسهم «أسمنت رأس الخيمة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



تم تعيين شركة الرمز كابيتال، إحدى الشركات التابعة لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع، كموفّر سيولة لأسهم شركة أسمنت رأس الخيمة بعد الحصول على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية هي الثالثة من نوعها التي يتم توقيعها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتم تعيين موفّر السيولة من قبل الشركة المدرجة في الأسواق المالية لتعزيز السيولة على الأسهم عن طريق الحد من تفاوت سعر العرض/‏ الطلب بالإضافة إلى استمرارية التداولات والحفاظ على نطاق مقبول لهامش الفرق ما بين أسعار العرض والطلب وفقاً للضوابط المفروضة مما يتيح للبائعين والمشترين العثور على طلبات في السوق بشكل مستمر لتلبية احتياجاتهم من السيولة واختيار النطاقات السعرية المناسبة لاستثماراتهم، وهذا بدوره يقلل من التقلبات ويعزز قيمة السهم ويساعد على خلق عمليات تداول منظمة وزيادة وتيرة العمليات المنفذة عليه. إن الرمز شركة مرخصة لنشاط صانع السوق في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق ناسداك دبي، وتستثمر الرمز خبرتها التي تزيد على 20 عامًا في أسواق المال الإماراتية لتقديم هذه الخدمة القيمة.

وبهذا الصدد، صرح خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إن بدء شركة الرمز كابيتال بتقديم خدمة توفير السيولة سيشكل إضافة نوعية للتعاملات في السوق خلال الفترة القادمة، ويأتي منح ترخيص موفّر السيولة لشركة الرمز كابيتال، معززاً للإنجازات التي حققها السوق خلال الفترة المنصرمة والتي كان آخرها إطلاق البيع على المكشوف الفني ليكون بذلك أول سوق في المنطقة يطلق هذه الخدمة.

وذلك لتلبية متطلبات الإفصاح والشفافية، ولضمان إيصال المعلومات إلى المساهمين والمستثمرين في وقت آنٍ ومباشر».