السركال والمشرخ: الإمارات وجهة عالمية للاستثمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أكد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أن المركز المتقدم الذي حققته دولة الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق تقرير «الأونكتاد 2019» حول الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، يعكس المكانة المتميزة التي باتت تحتلها الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية لاستقطاب الاستثمارات، نتيجة الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، في تعزيز بيئة ومناخ الاستثمار وتنويع الفرص الاستثمارية بما يشمل القطاعات التي تلبي اهتمامات ورغبات المستثمرين حول العالم .

وأضاف السركال: «استطاعت الحكومة تحويل التحديات الاقتصادية المتسارعة حول العالم إلى فرص، من خلال بناء جسور متينة من التواصل مع معظم الدول حول العالم، وتعزيز البنية التحتية وزيادة كفاءة بيئة الأعمال، ما أتاح لها الفرصة في تمتين الشراكات مع كبرى الاقتصادات والتكتلات الاقتصادية العالمية ونمو الاستثمارات، وهو ما أظهره الكثير من التقارير الاقتصادية العالمية، ومنها تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»:«تأتي المؤشرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة لرؤية استراتيجية تعمل بموجبها الحكومة لتعزيز آليات استقطاب الاستثمارات وذلك من خلال رفع جودة مناخ الأعمال وزيادة مرونته، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية وواعدة تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة حول العالم مثل الطاقة والبحث العلمي والقطاع اللوجستي، انطلاقاً من إدراكها بأن الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل قاطرة مهمة للنمو الاقتصادي».