4.15 %ارتفاع الفائدة على المقايضات طويلة الأجل نهاية 2018



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتخذت أسعار الفائدة على المقايضات الطويلة لأجل عشر سنوات اتجاها صعوديا خلال العام 2018 حيث ارتفعت من 3.7% في بداية يناير إلى 4.39% في منتصف شهر نوفمبر قبل أن تعود للإغلاق عند مستوى 4.15 % في نهاية العام ذاته وذلك بحسب ما تظهره الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وبموجب التعريف المالي، فإن أسعار الفائدة «SWAP» هي عبارة عن تبادل أسعار فائدة متغيرة بأسعار فائدة ثابتة على مبلغ محدد مرتبط بسعر فائدة، وغالبا ما يكون سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن.

وفيما يتعلق بفرق سعر الفائدة على المقايضة لأجل عشر سنوات بين الدرهم والدولار، فقد كان موجباً خلال 2018 وإن شهد بعض التقلبات من 130 نقطة أساس في بداية السنة، إلى أدنى مستوياته خلال فبراير، ثم بدأ في الارتفاع بالغا 140 نقطة في نهاية السنة.

وكانت أسعار الفائدة بعد ارتفاعها إلى مستوى عال في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الماضي، عادت للانخفاض على هذا النوع من المبادلات بنحو 25 نقطة أساس حتى نهاية ديسمبر. كذلك امتد الانخفاض في سعر الفائدة على المقايضة خلال الربع الرابع من 2018 للدولار الأمريكي والعملات الأخرى، على الرغم من تزايد التقلبات العالمية والمخاطر المرتبطة به.

ويكمن تفسير هذا الأمر وفقاً للمصرف المركزي في أن الأسواق توقعت أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن زيادة أسعار الفائدة أثر القرار الذي اتخذه في ديسمبر 2018، بينما بقي التضخم دون المستهدف في منطقة اليورو وفي اليابان.

وكان الفرق بين أسعار الفائدة على المقايضة لأجل عشر سنوات للدرهم مقابل أسعار الفائدة على المقايضة على الدولار الأمريكي زاد من متوسط 1.15 % خلال الفترة من أكتوبر حتى الأسبوع الأول من ديسمبر إلى 1.40 % نهاية العام 2018.

يشار إلى أن وزارة المالية أصدرت قانون الدين العام رقم 9 لسنة 2018، والذي سمح، بموجبه للوزارة بإصدار أدوات الدين العام بالدرهم، في أسواق الأوراق المالية المحلية، وهو الأمر الذي سيمهد الطريق أمام المصرف المركزي للقيام بعمليات السوق المفتوحة على نحو نشط. (وام)