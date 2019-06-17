شركة هولندية تسعى للاستحواذ على «آراب ديري» المصرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر في سوق المال المصرية لرويترز، أمس، إن شركة تابعة لمجموعة رويال فريزلاند كامبينا التي مقرها هولندا تسعى للاستحواذ على الشركة العربية لمنتجات الألبان (آراب ديري-باندا) التابعة لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

وأضاف أحد المصادر في اتصال هاتفي مع رويترز «شركة فريزلاند كامبينا انترناشونال هولدنج تقدمت بطلب يوم الجمعة لآراب ديري بتمكينها من إجراء الفحص النافي للجهالة للشركة في إطار رغبتها للاستحواذ الكامل على أسهم الشركة».

مجلس إدارة آراب ديري وافق بالفعل أمس السبت على السماح للشركة الهولندية بإجراء عمليات الفحص النافي للجهالة.

وقي وقت لاحق أمس، أكدت شركتا بايونيرز وآراب ديري في بيانات لبورصة مصر ما قالته المصادر لرويترز. وجرى تداول سهم بايونيرز عند 6.58 جنيه بارتفاع 2.2%، في حين قفز سهم آراب ديري 10% إلى 5.31 جنيه.

تأسست العربية لمنتجات الألبان عام 1985، وتنتج جميع منتجات الألبان والجبن تحت العلامة التجارية «باندا»، وتمتلك بايونيرز نحو 65% من أسهم الشركة.

ونجحت آراب ديري في التحول للربحية عام 2018 بتحقيق صافي ربح قدره 41.29 مليون جنيه (2.5 مليون دولار)، مقابل خسائر 29.32 مليون جنيه في 2017، وزادت المبيعات على أساس سنوي 3.5 في المئة إلى 1.18 مليار جنيه في 2018.

وقفزت أرباح الشركة إلى 17.295 مليون جنيه في الربع الأول من هذا العام من 853 ألفاً قبل عام، وزادت المبيعات بنحو 7 في المئة إلى 313.475 مليون جنيه.

وبايونيرز مجموعة استثمارية رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية وتملك ثلاث أذرع للاستثمار، إحداها في القطاع العقاري والأخرى في القطاع الصناعي والثالثة في الخدمات المالية.

واقتنصت بايونيرز حصصاً مسيطرة في عدة شركات مقيدة وغير مقيدة في بورصة مصر بأسعار بخسة عقب انتفاضة 2011.

وفي سياق متصل، قالت شركة «السويدي إلكتريك» المصرية، أكبر شركة كابلات عربية مدرجة، أمس، إنها وقعت اتفاقية للاستحواذ على محفظة قائمة من مشروعات الطاقة المتجددة باليونان بقيمة 55 مليون يورو (61.64 مليون دولار).

وذكرت الشركة في بيان إلى بورصة مصر أن هذه المشروعات تضم ثلاث شركات تمتلك مشروعات طاقة رياح، ورابعة تمتلك مشروعا للطاقة الكهرومائية.

وأضافت أنه سيتم تمويل 75% من عملية الاستحواذ عبر التسهيلات الائتمانية من البنك الأهلي اليوناني والباقي من حقوق الملكية، على أن تتم صفقة الاستحواذ يوم 28 يونيو /‏ حزيران الجاري أو قبل ذلك.

تأسست السويدي إلكتريك عام 1997 وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع لوازم الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء. وأوضحت السويدي أن القدرة الإجمالية للشركات المستحوذ عليها باليونان تبلغ 63.6 ميجاوات، وهو ما يكفي احتياجات نحو 34 ألف منزل. (رويترز)