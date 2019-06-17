"عزيزي للتطوير العقاري" تحتفل باكتمال مشروع "عزيزي علياء ريزيدنس" في مدينة دبي...

احتفلت "عزيزي للتطوير العقاري"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، باكتمال مشروعها "عزيزي علياء ريزيدنس" في مدينة دبي الطبية وفق الجدول الزمني المحدد له، وهو مجمع سكني بقيمة 470 مليون درهم إماراتي. وقد حصلت الشركة من السلطات المحلية على شهادة إنجاز البناء، ومع استلام هذه الشهادة يبدأ تسليم المنازل إلى أصحابها على الفور.

وبهذه المناسبة، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "عزيزي للتطوير العقاري": "يشكّل تسليم هذا المشروع الاستثنائي في الوقت المحدد له، إنجازاً جديداً بارزاً لشركة ’عزيزي للتطوير العقاري‘ وعملائها ولمدينة دبي عموماً. وهنا نؤكد عزمنا مواصلة إنجاز مشاريع متميزة في جميع أنحاء الإمارة، وممارسة دور فاعل في دعم رؤية دولة الإمارات وتطورها. ويسرنا أن نبدأ تسليم المفاتيح لعملائنا الكرام، واثقين بما نقدمه لهم من تصميم استثنائي يرقى لأعلى معايير البناء العالمية".

وسيوفر "عزيزي علياء ريزيدنس" 346 وحدة سكنية موزعة ما بين 191 شقة استوديو، و135 شقة بغرفة نوم واحدة، و20 شقة بغرفتي نوم، إلى جانب منطقة تجزئة متكاملة تبلغ مساحتها 16 ألف قدم مربع.

ويعتمد تصميم المشروع على مفهوم توسيع مساحة التراسات قدر الإمكان من خلال بلاطات متعاقبة وشرفات مفتوحة دون أسقف. ويشرف المبنى بتصميمه الفريد والمؤلف من 16 طابقاً على منطقة مدينة دبي الطبية المجاورة التي تضم خور دبي، وعلى أفق مدينة دبي المذهل. ويواكب المشروع الطلب المتنامي للعملاء على المباني السكنية في المنطقة بفضل موقعه على طريق الخيل وعلى مسافة 15 دقيقة من مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى قربه من مختلف المراكز التجارية والمستشفيات ومركز "وافي مول". وسجل المشروع منذ إطلاقه إقبالاً شديداً من قبل العملاء نظراً لموقعه الاستراتيجي وسهولة الوصول منه إلى باقة متنوعة من المرافق الترفيهية والأنشطة العائلية المتاحة للقاطنين.

وتعتمد شركة "عزيزي للتطوير العقاري" نهجاً يركز على الالتزام بتسليم المشاريع في الوقت المحدد ووفق أعلى المعايير. ومع إعلانها عام 2019 "عام البناء"، تصب الشركة كامل جهودها لضمان إنجاز مشاريعها بسرعة، وذلك عبر الاختيار الدقيق لفرق المقاولات والتعاون الوثيق معهم في مختلف أعمالها، وإعلان تواريخ الإنجاز بشكل مدروس وواقعي. وستكون أعمال البناء السريعة وتسليم المشاريع في الموعد المحدد عنوان عام 2019، وهو ما يؤكد التزام "عزيزي للتطوير العقاري" بإيفاء وعودها لعملائها وجعلهم على رأس أولوياتها.