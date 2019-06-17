شكرا لقرائتكم بورصة "الكويت" تسجل تراجعاً في الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 16 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 19:39

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاحد) تراجعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة 46 في المئة الى 22 مليون دينار في مقابل 41 مليونا لليوم السابق بينما تراجعت الكمية المتداولة 40 في المئة الى 124 مليون سهم في مقابل 207 ملايين، وهبط عدد الصفقات المنفذة 38 في المئة الى 4541 صفقة.



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وصاحب مع تراجع الاداء، تراجعا في مؤشر السوق الاول 0.61 في المئة تعادل 39 نقطة الى 6352 نقطة في مقابل 6391 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام 0.61 في المئة تعادل 36 نقطة الى 5817 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيس 0.60 في المئة الى 4774 نقطة.

وبالنظر الى أبز الأسهم، نجد تصدر سهم «هيومن سوفت» الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 2.83 في المئة، وصولاً إلى 3.340 فلس، من تداول 12 سهم، بلغت قيمتها 40 دينار جاء من خلال 6 صفقات.

وسجل سهم زين أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 2.29 في المئة، هبوطا إلى 554 فلساً، من تداول 4.53 مليون سهم، قيمتها 2.56 مليون، نُفذت من خلال 384 صفقة.

وحقق سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 4.7 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 0.44 في المئة الى 686 فلساً، من تداول 6.8 مليون سهم.