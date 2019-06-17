شكرا لقرائتكم السيولة المتداولة في البحرين تتراجع 32 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 6 ساعات في 16 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 20:30

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الاحد) على ارتفاع 0.07 في المئة تعادل 0.95 نقطة، صعودا الى 1449.85 نقطة في مقابل 1448.90 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 8.42 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على زيادة 0.11 في المئة ما يعادل 0.81 نقطة، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 8.02 في المئة.



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أما عن الاجماليات، نجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 3.13 مليون سهم في مقابل 5.52 مليون اليوم السابق بنسبة 43 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 764 ألف دينار في مقابل 1.12 مليون اليوم السابق بنسبة 32 في المئة، وتراجع عدد الصفقات المنفذة الى 69 صفقة بتراجع 33 في المئة.

وصعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.07 بليون دينار بزيادة 6 ملايين دينار نسبتها 0.07 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 12 شركة، ارتفعت أسهم 5 شركات منها، بينما هبطت 3 شركات، واستقرت أسهم 4 شركات.

وحل قطاع الخدمات في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 671 ألف دينار بحريني، شكلت 88 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 2.54 مليون سهم، نفذت من خلال 33 صفقة.

وحل سهم ترافكو في صدارة الأسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 435 ألف دينار، نسبتها 57 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 1.45 ألف سهم.