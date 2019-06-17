شكرا لقرائتكم هبوط أسعار 49 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 6 ساعات في 16 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 19:38

أنهت بورصة قطر تعاملات اليوم (الاحد)، على تراجع في الاداء، فيما سجلت 49 في المئة من الأسهم تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 22 شركة من أصل 45 جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، واستقرت 7 أخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 0.13 في المئة تعادل 779 مليون ريال الى 579 بليونا.



وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعا في الاداء، إذ هبطت قيمة الاسهم المتداولة 60 في المئة الى 131 مليون ريال في مقابل 329 مليونا وتراجعت الكمية المتداولة 8 في المئة الى 18 مليون سهم، في مقابل 20 مليونا، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 55 في المئة الى 3449 صفقات في مقابل 7596 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة القطرية تراجعه فاقداً 0.34 في المئة من قيمته، تعادل 36 نقطة، هبوطا الى 10480 نقطة في مقابل 10516 نقطة اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 1.75 في المئة.

ونتيجة تراجع أسعار بعض الأسهم، هبطت مؤشرات 7 قطاعات، تصدرها مؤشر الصناعة الخاسر 1.07 في المئة الى 3277 نقطة، تلاه مؤشر الاتصالات بخسارة 0.76 في المئة، وبلغت خسارة في مؤشر العائد الاجمالي 0.34 في المئة، وفي المقابل ارتفع مؤشر المصارف 0.59 في المئة.