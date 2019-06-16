شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 16-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 262.00 ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.15% بما يعادل -3.00 ريال ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 262.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 280.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 250.00 ومستوى المقاومة 270.00 .