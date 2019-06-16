شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 16-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بنك الكويت الدولي (KIB) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ،وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.43% بما يعادل -7.00 نقطة .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 263.73 ، طيلة ثبات المقاومة 290.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 275.00 ومستوى المقاومة 290.00 .