المستثمرون يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 16-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) ليسجل أعلى سعر له في آخر جلساته عند 10.90 ، ارتد منه انخفاضاً على اثر تلقيه للضغط السلبي من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليغلق على أرباح بلغت نسبتها 0.97% بما يعادل 0.10 نقطة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، وبشكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بمؤشر الستوكاستيك ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 9.69 ، طيلة ثبات المقاومة 11.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.00 .

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