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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحساء لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 16-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الاحساء للتنمية (2140) لأعلى سعر في آخر جلساته عند 10.56 ، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 10.50 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 9.00 إلى 12.00) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.16% بما يعادل -0.12 ريال ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 10.15 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 9.64 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 10.50 .
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