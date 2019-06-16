شكرا لقرائتكم خبر عن معادن مازال يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 16-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم معادن (1211) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الانخفاض في ظل استقرار تداولات السهم أدنى مستوى المقاومة 52.49 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 41.00 إلى 59.60) ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.58% بما يعادل -0.30 ريال ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 52.49 ، ليستهدف مستوى الدعم 50.30 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.30 ومستوى المقاومة 53.00 .