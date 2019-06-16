شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 16-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات سهم سبكيم العالمية (2310) بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، جاء انخفاضه الأخير في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.27% بما يعادل -0.28 ريال ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 21.42 ، ليستهدف مستوى المقاومة 22.70 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.42 ومستوى المقاومة 22.20 .

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