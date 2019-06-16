شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 16-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الاتصالات (7010) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، مستنداً بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -3.17% بما يعادل -3.60 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه . Advertisements ولذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 108.40 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 117.40 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 108.40 ومستوى المقاومة 117.40 .

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