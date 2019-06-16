الصقر للتأمين يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 16-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الصقر للتأمين (8180) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -4.24% بما يعادل -0.46 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، مصحوباً بارتفاع أحجام التداول .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 11.22 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 10.02 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.02 ومستوى المقاومة 11.22 .
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