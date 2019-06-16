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شكرا لقرائتكم خبر عن شركتان تبيعان 463.3 مليون سهم في "دو" إلى جهاز الإمارات للاستثمار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" عن قيام كل من شركة المعمورة دايفير سيفايد جلوبال هولدنج "مبادلة للتنمية" وشركة جنرال انفستمنت، ويُشار إليهم مجتمعين بـ "البائعين"، ببيع 463.263 مليون سهم في "دو" إلى جهاز الإمارات للاستثمار.
وأفادت "دو"، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الأحد، بأن البيع تم عن طريق إبرام صفقة خاصة في سوق "دبي" المالي، حيث تمثل الأسهم المباعة حوالي 10.22% من رأس مال شركة "دو".
وتجدر الإشارة إلى أن "دو" حققت صافي ربح بلغ 449.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل صافي ربح بلغ 512.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.
وتراجع الربح التشغيلي إلى 431.4 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري، مُقابل 491.2 مليون درهم بالربع المقابل من العام الماضي.
وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 1.75 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.71 مليار درهم في العام 2017.
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