شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تُمدد فترتي مزاد إغلاق الأسهم السعودية ليوم 20 يونيو الجاري تزامناً للانضمام لـ MSCI والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق).

وأفادت السوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن فترة مزاد الإغلاق ستبدأ الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، على أن تبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الخميس الموافق 20 يونيو الجاري.

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وبحسب البيان، يأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة فوتسي راسل (FTSE Russell) يوم الإثنين الموافق 24 يونيو الجاري، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الخميس الموافق 20 يونيو الجاري، علماً بأن المرحلة الثالثة ستمثل 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر فوتسي راسل.

ويضم مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة، الذي تصدره "مورجان ستانلي"، أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية.

وترتكز معايير الانضمام لمؤشر إم إس سي أي على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية، ويضم المؤشر 3 أسواق عربية هي: مصر، والإمارات، وقطر.