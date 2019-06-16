شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج بين البنك الأول و"ساب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك الأول عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج مع البنك السعودي البريطاني "ساب"، بتاريخ أمس السبت الموافق 15 يونيو الجاري.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأنه قد تم نفاذ قرار صفقة الاندماج، وبدوره انتقلت جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب الذي سيستمر في الوجود.

وبحسب البيان، لم يستلم البنك أي اعتراضات من دائني البنك الأول خلال تلك الفترة.

ونتيجة لصفقة الاندماج ستلغى جميع أسهم البنك الأول وسيقوم بنك ساب من خلال زيادة رأس ماله بإصدار 554.794 مليون سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي البنك الأول المقيدين في سجل مساهمي البنك الأول لدى مركز الإيداع بنهاية فترة التداول في يوم الاثنين الموافق 17 يونيو الجاري.

هذا وسيتم زيادة رأس مال البنك من 15 مليار ريال سعودي إلى 20.547 مليتر ريال سعودي وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج.

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وسيحق للمساهمين المالكين لأسهم البنك الأول بتاريخ هذا الإعلان والمقيدين بسجل مساهمي البنك الأول لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول تلي هذا الإعلان الحصول على عدد 0.48535396 سهم في بنك ساب "معامل المبادلة" مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن تعليق تداول أسهم البنك الأول في السوق ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري، وذلك للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم البنك من السوق.

هذا وستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للبنك السعودي البريطاني على حسابات المركز لمساهمي البنك الأول المستحقين بعد يومي عمل من تاريخ نفاذ قرار الاندماج وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.

وكانت عمومية "الأول" قد وافقت، في مايو الماضي، على العرض المُقدم من "ساب" بشأن عملية الدمج ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى ساب من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وقال البنك، في بيان سابق، إن عملية الدمج ستتم من خلال إصدار 0.48535396 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك، وانقضاء البنك نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين بنك ساب والبنك بتاريخ 3 أكتوبر 2018.