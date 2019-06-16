شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتجه لتخصيص مطاحن الدقيق بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية أن المملكة تتجه لتخصيص مطاحن الدقيق خلال الربع الثالث من العام الجاري، وطرح فرص استثمارية بمشاريع المباني التعليمية مطلع العام المقبل.

وأفصحت الهيئة عن ترسية ستة عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة تجاوزت 3.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري ضمن برامج التخصيص.

وقالت الهيئة، إن برنامج التخصيص الذي ينفذه المركز الوطني للتخصيص في السعودية شهد خلال الربع الأول من العام الجاري تسارعا في مشاريعه، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأضاف التقرير أن البرنامج يستهدف 23 مبادرة تخصيص في نهاية 2020 وصولا إلى 100 مبادرة تخصيص بحلول عام 2030.

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وقد شهد الربع الأول من عام 2019 ترسية ستة عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص تتجاوز قيمتها 3.5 مليار دولار.

وكشف فيصل السلوم؛ نائب الرئيس التنفيذي لشؤون استشارات التخصيص بالمركز الوطني للتخصيص بالسعودية، في وقت سايق إتمام بيع مطاحن الدقيق بالكامل للقطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي قد ناقش خلال اجتماعه في منتصف سبتمبر 2018 في قصر السلام بجدة التحديات التي تواجه القطاعات المستهدفة بالتخصيص.

وتهدف المملكة لجمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة من خلال برامج خصخصة في 16 قطاعا من بينها النفط والرعاية الصحية والتعليم والمطارات وطحن الحبوب.

وتأتي الإجراءات وغيرها في إطار خطط إصلاح اقتصادي واسعة النطاق يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط.