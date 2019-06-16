شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات العقارية بالسعودية تهبط للأسبوع الرابع على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية بالسعودية الانخفاض للأسبوع الرابع على التوالي، ليسجل تراجعا قياسيا بنهاية الأسبوع الماضي بلغت نسبته 31.9 %، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.3%.

واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ23 من العام الجاري عند مستوى 1.6 مليار ريال، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى لها منذ نهاية أغسطس الماضي من عام 2018.

وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات الأسبوعية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي القطاع السكني إلى مستوى 1.3 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 53.1%، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع عند مستوى 277 مليون ريال، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى لإجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري خلال عام مضى.